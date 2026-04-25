В Ростове-на-Дону контракты на уборку городских улиц отдадут муниципальным комбинатам. Соответствующее решение анонсировал глава города Александр Скрябин. Теперь уборка улиц осуществляется преимущественно тремя оставшимися комбинатами. По словам господина Скрябина, прошедшей зимой именно зона ответственности городских служб оказалась «чище». Решение городских властей «Ъ-Ростов» прокомментировал председатель комитета ЖКХ организации «Опора России», зампредседателя общественного совета при министерстве ЖКХ Ростовской области Георгий Гудадзе.



«Раньше подрядчики могли обеспечивать полный выход техники, но на практике это часто не происходило. Причины этому типовые: экономия на ресурсах, так как компании выводят не всю технику, чтобы снизить затраты, «бумажное» выполнение контрактов — по отчетам все есть, по факту — нет. Кроме того, имел место и слабый контроль со стороны заказчика, а также износ техники, которая часто работает на пределе. В итоге получается ситуация, при которой модель сама по себе рабочая, но сильно зависит от внешнего контроля. Без жесткого надзора эффективность выполнения контрактов падает.

В то же время в муниципальных комбинатах, как правило, техника находится в собственности, что повышает над ней "управляемость", контроль за фактическим выходом и обслуживанием за счет базовой инфраструктуры: гаражей для ремонта, складов горюче-смазочных материалов. К тому же персонал в таких комбинатах более стабилен.

Однако часто техника закупается разово, а потом изнашивается. Из уязвимых сторон также можно отметить более низкую мотивация к эффективности за счет отсутствия конкуренции и возможные бюрократические провалы в ремонте и снабжении.

В такой ситуации ключевым моментом становится тезис, что муниципалы лучше управляются, но не всегда лучше работают. Передача уборки муниципальному комбинату имеет смысл, если целью определяется порядок в кризисной ситуации, борьба с недобросовестными подрядчиками и усиление контроля.

Но ожидать резкого чуда не стоит. Действительно, контроль за техникой и персоналом возрастет за счет предсказуемости, гибкости и скорости изменений. Важно понимать, что решение властей — стабилизационная мера, а не реформа эффективности.

С точки зрения законодательного аспекта, по общему правилу закупки должны идти через конкурсы (44-ФЗ). Но есть и обходные механизмы, в том числе передача функций муниципальному учреждению, которое уже является не подрядчиком, а "своей структурой". Кроме того, существует процедуры заключения в отдельных случаях контрактов с единственным поставщиком или выполнение работ в рамках муниципального задания, а не закупки. То есть формально конкурс можно обойти, если это не рыночная закупка, а "внутреннее исполнение".

В целом можно сказать, что передача уборки муниципальному комбинату несет под собой усиление контроля и управляемости, снижение зависимости от частных подрядчиков, но в то же время и риск снижения эффективности без конкуренции, а также дополнительную нагрузку на бюджет в части содержания техники и штата. Рациональной моделью в сложившейся ситуации, на мой взгляд, и наиболее эффективной на практике станет смешанная система, при которой часть работ выполняет муниципалитет и часть — подрядчики для поддержания конкуренции и гибкости».