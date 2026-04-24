Путин обсудил с членами Совбеза меры по борьбе с преступностью

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, в борьбе с преступностью. У нас два выступающих»,— заявил глава государства, открывая совещание. Одним из докладчиков выступил генпрокурор Александр Гуцан.

Предыдущее совещание с членами Совбеза Владимир Путин провел 17 апреля. На встрече обсуждалось взаимодействие России с государствами-членами СПГ. По теме докладывал министр иностранных дел Сергей Лавров.