Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский»

Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими добровольческой разведывательно-штурмовой бригады ЛДПР имени князя Александра Невского. Встреча состоялась в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, где проходит экспозиция «Жириновский. Продолжение ЛДПР».

Во встрече участвовали боевой командир бригады «Невский» Алексей Верещагин, военнослужащие-добровольцы Руслан Лобыкин и Александр Прохоров, а также военный корреспондент Белла Либерман.

Командующий бригадой рассказал о ее формировании в 2022 году. Сейчас бойцы «Невского» выполняют задачи на краматорском направлении в составе Южного военного округа. По словам Алексея Верещагина, через службу президентского протокола бригада передавала главе государства свой почетный знак. Командующий бригадой признался, что для бойцов было бы большой честью, если бы Владимир Путин надел этот знак во время одного из мероприятий, связанных с Александром Невским. После официальной части встречи президент пообщался с господином Верещагиным без камер, передает ТАСС.