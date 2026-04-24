В Ростове-на-Дону протестируют электробусы «Сириус»

Муниципальное предприятие «Ростовская транспортная компания» начало тестовую эксплуатацию электробуса «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Как сообщили в компании, тестовый режим работы на улицах донской столицы продлится до конца июня. Электробус рассчитан на перевозку 107 пассажиров, в том числе 37 сидя. Площадь низкого пола в транспортном средстве составляет 100%, а запас автономного хода при загрузке 50 пассажиров и движении по дороге без продольных уклонов превышает 200 км. Кроме того, машина оснащена системой климат-контроля.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что компания «Ростовпассажиртранс» выпустит 90 новых автобусов марки «НЕФАЗ» на городские маршруты Ростова-на-Дону в мае.

Константин Соловьев