Предсказания пополняются инсайдами

Американский солдат спецназа арестован за инсайдерские ставки на захват Николаса Мадуро. Одна из них принесла ему $400 тыс. Минюст США предъявил обвинения 38-летнему военнослужащему. По версии следствия, в декабре 2025-го он создал аккаунт на платформе прогнозов Polymarket и сделал 13 ставок на общую сумму около $33 тыс. на исход и сроки операции в Венесуэле, в которой он сам участвовал.

После успешного рейда и получения прибыли американец попытался вывести средства через зарубежные криптокошельки и попросил удалить аккаунт. Но владельцы платформы, заметив подозрительную активность, передали информацию в Минюст. При этом максимальный срок по совокупности статей может достигать 60 лет, рассказал журналист NBC Том Винтер:

«Гэннон Кен Ван Дайк, военнослужащий спецназа США, который принимал активное участие в планировании всей операции, связанной с Николасом Мадуро. Он сделал несколько ставок в течение определенного времени. Одна из них была крупной и сразу привлекла внимание. Он выиграл $400 тыс. Этот человек еще даже не предстал перед судом и не признал свою вину. Конечно, он будет настаивать на своей невиновности. Ван Дайк использовал VPN, чтобы скрыть свою активность в интернете, и прекрасно понимал, что имеет дело с особо важной секретной информацией. Так что это весьма серьезно: ему грозит до 20 лет только за одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Интересная деталь: помимо этого дела, солдату предъявлено обвинение в товарном мошенничестве. И вот почему это важно: теперь власти относятся к Polymarket так, как если бы это была Нью-Йоркская фондовая биржа или NASDAQ. Так что это, безусловно, предупреждение для всех. Количество таких разбирательств, вероятно, увеличится, расширится спектр возможных уголовных преследований. Это показательно: американский военный, которому доверили сверхсекретную информацию о планировании операции, все равно решил сделать инсайдерскую ставку».

Ранее Bloomberg сообщал, что родственники Виктора Орбана также заработали на ставках, связанных со сменой власти в Венгрии, а перед американской операцией в Иране, всего за 70 минут до атаки, один из пользователей Polymarket поставил на то, что США нанесут удар. Еще один подозрительный случай, связанный с торговлей на платформе, произошел во Франции.

Рынок погоды площадка фиксирует по одному из термометров возле аэропорта им. Шарля де Голля. По прогнозам, 6 и 15 апреля дневная температура не должна была подняться выше 18 градусов. Однако автоматический датчик зафиксировал рекордные +22. Это удивительным образом совпало с одной из ставок. Суммарный выигрыш неизвестного превысил $30 тыс. Как пишет Le Monde, не исключено, что пользователь нагрел термометр феном, чтобы сфабриковать данные. Число таких подозрительных ставок будет только расти, считает партнер юридической фирмы Digital&Analogue Partners Юрий Брисов:

«Рынок предсказаний очень новый, его даже как такового еще не существует. Две-три более или менее значимые платформы во всех странах мира встречают противодействие со стороны либо правоохранительных органов, либо закона. И, конечно, на любом формирующемся рынке всегда находятся те, кто старается злоупотреблять системой, пока правила четко еще не сформулированы. Есть такой комплекс правонарушений, который называется "беловоротничковые" преступления, скажем так, интеллектуальные. Это касается достаточно узкого круга людей.

Рынок предсказаний расширил потенциально преступные деяния на абсолютно широкую аудиторию.

Солдат, который участвует в рынке предсказаний, может даже не понимать, что он совершает преступление, в отличие от профессионального трейдера, который получил высшее образование. Это влечет инциденты, начиная от достаточно серьезных, как в случае со спецназовцем, когда речь идет о национальной безопасности, заканчивая какими-то идиотическими ситуациями, когда француз с феном залез на столб и подогревал градусник.

Пока не сформированы правила, понятие инсайдерской торговли мы не можем применять к солдату или человеку с феном, потому что они не являются инсайдерами в строгом смысле этого слова. Понятно, что они не должны зарабатывать на таких ставках. Но тем не менее таких случаев становится все больше и больше. Ведь людям, которые играют на рынке предсказаний, не надо быть экспертом ни в чем».

Отдельное внимание на Polymarket уделяется президенту США Дональду Трампу. Пользователи делают ставки, оскорбит ли он кого-то публично в ближайшие дни, и даже пытаются угадать, кто станет его следующей мишенью. Помимо политики, пользователи платформы обсуждают и фантастические события, которые привлекают миллионы долларов. Например, официальное подтверждение существования инопланетян собирает ставки на общую сумму $27 млн. А на второе пришествие Иисуса до 2027 года поставлено около $58 млн.

Анна Кулецкая