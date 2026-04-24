Набиуллина: инфляция в 4% вернется раньше, чем люди на Луну

Банк России сможет достичь инфляции в стране на уровне 4% быстрее, чем люди вернутся на Луну. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее»,— сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

В феврале регулятор сообщил, что ожидает возвращения к устойчивой инфляции в 4% ко второму полугодию 2026 года. Миссия NASA «Артемида-4», которая предполагает первую с 1972 года высадку человека на Луну, запланирована на 2028 год. 11 апреля завершилась миссия «Артемида-2». Четверо астронавтов облетели Луну без высадки на ее поверхность.