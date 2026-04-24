Ураганный ветер до 23 м/с ожидается в Ростове

В Ростове-на-Дону 23 и 24 апреля прогнозируется усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 23 м/с. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на данные гидрометцентра.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи, перехлесты проводов, а также падение деревьев, рекламных конструкций и других слабо закрепленных объектов.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с деревьями, мачтами и щитами, не приближаться к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. При скачках напряжения рекомендуется отключить электроприборы, а автомобили не парковать под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Валерий Климов