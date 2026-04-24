Липецкое ОСФР отремонтирует клиентскую службу в здании-памятнике за 65 млн

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Липецкой области объявило электронный аукцион на выборочный капитальный ремонт помещений клиентской службы на площади Соборной, 3. Начальная цена контракта составляет 64,8 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок. Здание, в котором располагается служба, является памятником истории и культуры середины ХХ века.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить демонтаж и монтаж облицовки стен и перегородок, устройство новых перегородок из кирпича, стекла и гипсокартона, отделку стен стеклообоями, керамической плиткой, керамогранитом и кварцвиниловыми плитами. Также необходимо провести работы с потолками (устройство подвесных систем), замену полов с устройством новой стяжки и покрытия из керамогранита, демонтаж и монтаж дверных блоков. В контракт входят замена радиаторов и труб отопления, перекладка сетей водоснабжения и водоотведения, установка сантехники (включая оборудование для маломобильных групп населения), а также электромонтажные работы с установкой светодиодных светильников. Отдельно предусмотрены демонтаж и монтаж тактильной плитки и предупреждающих наклеек для МГН.

Срок выполнения работ — с 6 июля 2026 года по 29 октября 2027-го. Гарантийный срок на результат работ составит пять лет со дня приемки. Заявки принимаются до 8 мая, итоги планируется подвести 13 мая.

В феврале «Ъ-Черноземье» писал, что реставрацией и сохранением ОКН «Церковь Сретенская» в селе Теплое Данковского района Липецкой области, построенного в 1859 году, займется петербургское ООО «Спецреставрация» за 99 млн руб.

Ульяна Ларионова