Власти Грузии не разрешили армянской общине провести акцию у посольства Турции

Армянская община Грузии сообщила, что ей не разрешили провести акцию у посольства Турции 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян.

Член общественного совета и секретарь организации Жанета Багдасарян заявила журналистам, что руководство общины обратилось к МВД Грузии с соответствующим запросом, но получило отказ.

Как рассказала госпожа Багдасарян, МВД Грузии сослалось на закон «О собраниях и манифестациях», по которому проведение акций не должно мешать жителям города, проживающим и работающим в районе предполагаемого проведения мероприятия. МВД предложило армянской общине провести акцию в другом месте, но, по словам госпожи Багдасарян, для местных армян «было принципиально важно провести акцию именно у турецкого посольства» по традиции, «сложившейся в течение последних двадцати лет».

Георгий Двали, Тбилиси