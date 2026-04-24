Ярославский военнослужащий вернулся из плена

Военнослужащий из Ярославской области вернулся из украинского плена в рамках обмена. Об этом сообщил «Ъ-Ярославль» уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Житель Тутаева, 38-летний Александр А., участвовал в СВО по контракту с апреля 2024 года. Дважды был ранен, в плен попал в августе 2024 года.

«За помощью к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области обращался отец военнослужащего. Сергей Бабуркин несколько часов назад созвонился с ним, чтобы сообщить радостную новость»,— рассказали в аппарате омбудсмена.

24 апреля Минобороны России сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Алла Чижова