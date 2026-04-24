В Белокалитвинском районе убрали незаконную свалку на мемориальной горе

В Белокалитвинском районе на территории кладбища Караул-горы зафиксировали незаконную свалку. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

По словам министра, администрацией района несанкционированные свалочные очаги ликвидировали, а территорию привели в надлежащее санитарное состояние.

«Убирать — это борьба со следствием. Важно понять причину. Она проста: здесь нет контейнеров для сбора отходов. А значит, новые свалки будут появляться снова и снова», — заявила госпожа Пшеничная.

Власти намерены установить мульду (бункер-накопитель) для сбора твердых коммунальных отходов.

