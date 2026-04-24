Майские разбились на поездки

Китай и короткие арт-туры по России — эти направления стали самыми популярными у россиян на майские праздники, об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. По данным сервиса Ozon Travel, продажи авиабилетов из Москвы в Пекин в этом году вырос в девять раз.

Впрочем, по сравнению с прошлым годом спрос на путешествия на майские праздники в целом сократился на 15%. Эксперты объясняют падение малым числом выходных дней. Несмотря на это туроператоры не стремятся предлагать горящие туры, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе Level.Travel. Впрочем, возможность забронировать путевки еще есть:

«На первом месте по популярности в майские праздники остается Турция. На нее приходится 43% всех туров, как и годом ранее. И примерно такой же средний чек — 200 тыс. руб. за всю поездку с перелетом и проживанием в отеле. Второй по объему заказов — Египет. Это направление нарастило долю во многом за счет переориентирования туристов с Объединенных Арабских Эмиратов. Средний чек не изменился — 235 тыс. руб.

Третье место в этом году делят между собой Россия и Таиланд. У обеих стран показатель 7%. Доля туров в первом случае немного сократилась, хотя в абсолютных значениях поездок приобрели больше, чем год назад. Средний чек путешествия составил 78 тыс. руб.

Можно сказать, что тропические направления явно пользуются повышенным спросом в этом сезоне. Но если Таиланд скорее сохраняет свои позиции, то Вьетнам и Китай продолжают активно наращивать турпоток. Доля первого направления на майские праздники выросла втрое. Это прежде всего оживленный Нячанг, более спокойный остров Фукуок, популярный у семей с детьми Дананг и другие пляжные курорты. Доля туров в КНР в майские праздники увеличилась в пять раз.

При этом в последние дни апреля еще есть возможность выбрать поездки, если не вылетать в самые востребованные даты. Цены на туры в пределах нормы. Акцента на горящих предложениях от туроператоров в этом сезоне нет».

По данным сервиса «Островок», 73% бронирований москвичей на майские праздники приходится на поездки по России. При этом особой популярностью пользуются арт-туры в небольшие города, пояснила начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская:

«Наша компания занимается индивидуальными турами и ориентируется на проживание в пятизвездных отелях. К сожалению, такие гостиницы не делали никаких скидок. Майские праздники в этом году выдались не такие длинные, как в прошлом, поэтому все-таки многие решили не брать несколько дней в счет отпуска.

Большинство поездок довольно короткие. Пользуются большой популярностью Санкт-Петербург и Казань. Наши небольшие города стараются сейчас придумать что-то интересное. Так, все, конечно же, знают, что многие наши художники любили останавливаться в Плесе. Мы туристам предлагаем такой формат: поездка с гидом-искусствоведом прямо на место, где наши известные мастера писали свои пейзажи. Гости могут нарисовать свою картину, гид поможет. Вообще пользуются спросом любые мастер-классы, связанные с народным творчеством: расписывание свистулек, глиняных тарелочек, кузница.

Что касается туров в ближнее зарубежье, то, например, есть коротенькие программы в Узбекистан, дней на пять. Можно продумать красивые маршруты в Грузии, Азербайджане. Есть прекрасный Стамбул для тех, кто хочет улететь буквально на три дня. Ну и, конечно же, Мальдивские острова для тех, кто хочет улететь прямо сегодня вечером и готов провести не меньше пяти дней в поездке. Но в целом спрос на туры внутри России очень сильно превышает интерес к заграничным поездкам. Поэтому найти варианты размещения сейчас в Стамбуле гораздо легче».

По данным сервиса Level.Travel, самый дорогой тур на майские праздники обошелся в 1,6 млн руб. За эту сумму пара россиян проведет 13 ночей в пятизвездном отеле в Белеке. Еще две пары потратили больше 1 млн руб. на поездки в Египет и на Мальдивы.

Ульяна Горелова