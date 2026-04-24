Воронежский филиал «БКС Мир инвестиций» возглавил Олег Шелякин

Директор воронежского филиала инвестиционного холдинга «БКС Мир инвестиций» Игорь Дарсалия покинул эту должность, перейдя на аналогичный пост в краснодарском филиале компании. Его место в Воронеже занял Олег Шелякин. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании.

Олег Шелякин

Олег Шелякин

Фото: из личного архива

Олег Шелякин

Фото: из личного архива

Господин Шелякин начал работу в «БКС Мир инвестиций» в 2024 году — в должности начальника отдела продаж. «Олег Шелякин привнес в воронежский филиал новые принципы управления портфелями клиентов благодаря свежему взгляду на рынок и своему экспертному мнению»,— пояснили в компании.

По данным Rusprofile, головное юрлицо компании ООО «БКС холдинг» зарегистрировано в Новосибирске в 2002 году. Основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг. Уставный капитал — 15,3 млрд руб. Контролирует компанию ее директор Виталий Шелиховский, которому принадлежит 99,9% долей, еще 0,1% владеет Наталья Михасенко. В 2025 году выручка общества составила 5,2 млрд руб., а чистая прибыль — 3,8 млрд руб.

Егор Якимов