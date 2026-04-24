Альфа-Банк стал лауреатом премии по цифровой трансформации, получив пять наград за реализованные технологические решения. Проекты банка взяли гран-при в четырех номинациях: «Лучшее ИИ-решение для оптимизации бизнес-процессов и повышения операционной производительности», «Digital-платформа года», «Digital-проект года» и «Digital-трансформация года». Кроме того, сервис «Мультибанк», позволяющий управлять счетами в разных банках через цифровые каналы Альфа-Банка, был отмечен в номинации «Digital-решение года».

«Аэрофлот» не планирует возобновлять рейсы из Москвы в Дубай до конца весны, несмотря на снятие ограничений Росавиацией, сообщила АТОР. По данным организации, авиакомпания намерена начать полеты с 1 июня 2026 года. Рейсы планируется выполнять ежедневно.

Строительная компания «Самолет» зафиксировала убыток в 2,3 млрд руб. по итогам 2025 года. Это связано с потерей проекта ЖК «Квартал Марьино», национализированного в конце 2025 года по иску Генпрокуратуры. В остальном результаты девелопера оказались лучше ожиданий, отметили аналитики.