Представитель МИД РФ Мария Захарова планирует навестить коллектив «Бурановские бабушки» в Удмуртии и «зажечь» вместе с ними. Об этом она сообщила на брифинге в Ижевске 24 апреля, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Дипломат назвала встречу с коллективом одной из своих мечт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Бурановские бабушки» (в дальнейшем костяк коллектива сменил название на «Бабушки из Бураново» из-за конфликта с продюсером) заняли второе место на «Евровидении» в 2012 году.

«Европа, наверное, тогда еще и пригорюнилась, потому что поняла, что наши традиции, наш культурный код настолько интересный и мощный, что их со своими ложными традициями мы действительно можем обойти на всех поворотах»,— сказала госпожа Захарова.

Интересно, что участницы коллектива в 2025 году были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».