Орлов рассказал про проезд военной техники на День Победы в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопросы о праздновании Дня Победы в уральской столице рассказал, что решение о проезде военной техники принимает Министерство обороны. Отметим, что администрация Екатеринбурга опубликовала программу, в которой проезд техники не указан.

«Пешие расчеты будут — такое решение есть; акция "Бессмертный полк" будет в очном формате, губернатор озвучил, мы готовимся. По параду военной техники решение принимается Министерством обороны исходя из ситуации, которая складывается. Мы готовы к любому развитию событий, здесь мы не организаторы, поэтому что-либо комментировать я не могу, я такое решение принять не могу, и губернатор это решение не может принять. Это в ведении Министерства обороны»,— рассказал Алексей Орлов.

В программе указано, что с 10:00 до 10:30 на Площади 1905 года пройдет парад войск Екатеринбургского гарнизона, затем с 10:40 до 12:00 — акция «Бессмертный полк» и после нее — выставка ретроавтомобилей.

Василий Алексеев, Мария Игнатова