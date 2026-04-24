Под Ярославлем началось строительство ЖК для сотрудников агропредприятия

В поселке Ишня Ростовского округа стартовало возведение малоэтажного жилого комплекса для сотрудников агропредприятия «Красный маяк». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Подрядные организации уже построили новую дорогу по проектируемым улицам и приступили к земляным работам для закладки фундамента. Всего будет построено 12 домов. Строительство жилого комплекса намерены завершить к концу 2026 года.

Общий объем финансирования составит 80 млн руб., из них больше половины — 48,4 млн руб.— средства федерального бюджета. Проект реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Алла Чижова