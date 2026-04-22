«Шкура» признан виновным в совершении теракта в Курской области

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 43-летнему стрелку 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Андрею Шквирко с позывным «Шкура». Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области в 2025 году. Суд приговорил «Шкуру» к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания — в колонии строгого режима. Об этом 22 апреля сообщили Следственный комитет России и Главная военная прокуратура.

По данным следствия, 18 августа 2025 года Шквирко, вооруженный автоматом АК-74, и другие военнослужащие его подразделения на спецавтомобиле повышенной проходимости вторглись на территорию Глушковского района Курской области. Они блокировали и удерживали под вооруженным контролем населенный пункт Новый Путь. Следствие установило, что «Шкура» «участвовал в дестабилизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, противодействии российским военнослужащим, запугивании мирных граждан».

В ходе боевых действий Андрей Шквирко сдался в плен — он был задержан подразделениями вооруженных сил РФ 29 сентября прошлого года.

Осужденного признали виновным по статье о совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Максимальная санкция по статье — 20 лет лишения свободы.

СКР опубликовал видео с транспортировкой и показаниями осужденного:

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщил, что управление ФСБ по Белгородской области возбудило уголовное дело о госизмене в отношении гражданина РФ, который передавал службе безопасности Украины информацию об объектах критической транспортной инфраструктуры и сотруднике государственного оборонного предприятия. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

