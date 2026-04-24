Третий лишний

Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён стал фигурантом скандала вокруг утечки разведданных о ядерных объектах КНДР. Эти данные США предоставляли южнокорейской стороне в закрытом порядке. Вашингтон, по информации южнокорейских СМИ, приостановил передачу Сеулу ежедневных отчетов, в первую очередь спутниковой разведки по северокорейским ядерным объектам. Южнокорейская оппозиция потребовала отставки Чон Дон Ёна. Он настаивает на своей невиновности.

Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён

Фото: Lee Jin-man / AP Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён

Одной из главных тем, обсуждавшихся на этой неделе в Сеуле, является скандал вокруг министра по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ёна, обвиняемого критиками в провоцировании кризиса в отношениях с США. Ряд оппозиционных политиков на днях призвали его уйти в отставку, однако он назвал требования оппозиции неуместным «политическим маневрированием». «Поднимать шумиху вокруг этой ситуации, возможно, и весело, но это не отвечает национальным интересам», — заявил Чон Дон Ён.

Поводом для конфликта стало его недавнее выступление в парламенте. Чон Дон Ён назвал три места, где расположены северокорейские заводы по обогащению урана: традиционно упоминаемые Йонбён и Кансон, а также Кусон. Ранее Сеул и Вашингтон публично говорили лишь о первых двух площадках.

Информация о ядерной деятельности в районе Кусона оглашалась лишь экспертами. Так, в июле 2016 года американский Институт науки и международной безопасности (ISIS) выпустил отчет, в котором авиазавод Пангён в районе Кусона назывался «предварительным местом идентификации» возможного цеха с 200–300 центрифугами. Однако в отчете подчеркивалось, что это именно «предварительная» версия, требующая подтверждения, и прямого утверждения о наличии там действующего завода по обогащению урана не было. Чон Дон Ён стал первым высокопоставленным чиновником, публично назвавшим Кусон ядерным объектом, предположительно, воспользовавшись информацией, которую Южной Корее в закрытом порядке предоставляли США.

На этом фоне оппозиционная партия «Сила народа» официально потребовала отставки министра. Глава партии Чан Дон Хёк раскритиковал в соцсетях президента Ли Чжэ Мёна, министра Чон Дон Ёна, министра обороны Ан Гю Бэка и директора Национальной разведывательной службы Ли Чон Сока, заявив, что они «ставят под угрозу оборону и экономическую безопасность Южной Кореи». Депутат Ю Ён Вон отметил: «Высокопоставленные чиновники не осознают, что их заявления имеют неизбежные последствия и ответственность».

Чон Дон Ён отрицает обвинения и утверждает, что все озвученные им данные общедоступны, ссылаясь на отчет ISIS 2016 года и публикации в СМИ.

Однако Вашингтон, видимо, счел аргументы министра неубедительными: по данным южнокорейских СМИ, командующий силами США в Корее (USFK) и глава UNC (UN Command, многонациональные военные силы, созданные для поддержки Республики Корея во время и после Корейской войны) генерал Ксавье Брансон на личной встрече выразил протест в связи с инцидентом министру обороны Ан Гю Бэку. Агентство Yonhap также сообщило о частичном ограничении доступа южнокорейской стороны к спутниковой разведке США по северокорейским ядерным объектам с начала апреля.

Однако сам Ан Гю Бэк эти сообщения назвал неверными. «Это совершенно не соответствует действительности,— заявил министр обороны.— В свете южнокорейско-американской военной дипломатии было бы неуместно, чтобы командующий американскими войсками в Корее выражал протест министру обороны Южной Кореи». Советник по нацбезопасности президента Ли Чжэ Мёна Ви Сон Нак, впрочем, признал, что между союзниками существует «небольшое расхождение в восприятии»: Южная Корея настаивает, что министр использовал открытые источники, США — что была раскрыта именно развединформация.

Власти США инцидент не комментируют, как и сообщения южнокорейских СМИ о прекращении предоставления Сеулу развединформации.



Президент Ли Чжэ Мён 20 апреля публично поддержал министра по делам объединения. В своем аккаунте в X (бывший Twitter) он написал: «Это очевидный факт, что существование ядерного объекта в Кусоне было широко известно в мире еще до комментариев министра Чона — благодаря различным исследовательским отчетам и новостным СМИ».

Поддержка президента, оказанная Чон Дон Ёну, может говорить о противоречиях внутри американо-южнокорейского альянса. Как пишет Donga Ilbo, с момента прихода к власти команды Ли Чжэ Мёна в отношениях с США накопились «разногласия по широкому кругу вопросов внешней политики и безопасности». Во внешнеполитической команде президента сложились как минимум два лагеря. Первый — «союзный» с ортодоксальными дипломатами и военными, которые традиционно выступают за укрепление связей с Вашингтоном. Второй — «самостоятельный». К нему относят и самого Чон Дон Ёна, который считает, что Южная Корея должна проводить более независимую политику в отношении КНДР, не оглядываясь постоянно на США.

Для оппозиции произошедшее стало удобным случаем оказать давление на правящую партию. В июне 2026 года в Южной Корее пройдут местные выборы. Партия «Сила народа» использует ситуацию, чтобы ослабить позиции правящей Демократической партии, связывая в публичном дискурсе «безответственность министра» и «ослабление союза с США». Депутаты уже внесли предложение об отставке Чон Дон Ёна, хотя понимают, что оно с большей вероятностью не пройдет: у них всего 107 мест из 295 в Национальном собрании. Однако даже проигранный вотум может позволить «Силе народа» удерживать тему в повестке и снизить рейтинг правящей партии за два месяца до голосования.

Анна Пестерева