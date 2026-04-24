Киргизия ответила за реэкспорт в Россию

Евросоюз впервые ввел санкции против страны за торговлю с Россией. Прежде под ограничения попадали только конкретные зарубежные компании и банки. В рамках 20-го пакета Киргизии запретили покупать у Европы радиооборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Брюсселе считают, что Бишкек реэкспортирует эту технику в Россию и таким образом обходит ранее введенные против Москвы санкции. В республике опасаются, что это только начало и Европа введет новые ограничения, говорит местный журналист Кабай Карабеков:

«Президент Садыр Жапаров, а также правительство страны неоднократно вели переговоры с ЕС и США по поводу ограничений, наложенных на Кыргызстан. Санкции действуют не первый год и затрагивают и финансовый, и экономический сектора. К примеру, поставки станков не носят масштабного характера, но на них все равно наложены ограничения — видимо, предупредительного характера, чтобы не вывозили в больших объемах. В 2025 году товарооборот Кыргызстана с Китаем достиг $25 млрд, тогда как ранее составлял сотни миллионов. Именно поэтому и вводятся такие санкции: в Европе видят цифры и автоматически связывают их с Россией.

Пока публичной реакции со стороны властей Кыргызстана не было, но заявления по поводу предыдущих подобных шагов ЕС уже звучали. Думаю, позицию озвучат позднее — видимо, в ходе переговоров между Кыргызстаном, ЕС и США. Мы члены ЕАЭС и не можем прекратить все финансовые и торгово-экономические отношения с Россией. На переговорах заявят, что санкции наложены не по делу».

Список подсанкционных товаров, которые перевозят через Киргизию, расширят. Тем временем в марте 2026 года власти республики заявляли, что соблюдают все требования ЕС и готовы обратиться в суд, если Европа введет против них экспортные ограничения. Меры из 20-го пакета почти не повлияют на доходы Киргизии, но могут стать опасным прецедентом для российских реэкспортеров, говорит заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов:

«Это сигнал не только для Киргизии, но и для других стран. Так называемый параллельный импорт идет и через Турцию, и через Казахстан. Практически все постсоветские страны занимаются реэкспортом. Точечные санкции — не слишком эффективная мера. Если нет аналогичных рестрикций против соседей Киргизии, поток товаров не прекратится. Если же такую практику расширят, последствия могут быть серьезными.

Это может сильно подкосить товарооборот и, соответственно, уменьшить доходы торговых посредников в этих странах. Скорее всего, киргизские компании найдут способы закупать эти товары в третьих странах — так же, как в РФ находят лазейки и закупают через посредников. Конечно, им это обойдется дороже: торговая наценка добавится к цене».

Еврокомиссия отмечает, что в прошлом году импорт некоторых товаров из ЕС Бишкек нарастил в восемь раз. При этом экспорт таких же вещей в Россию вырос в 12 раз. В будущем под прицел Европы может попасть почти вся техника, которую провозят в Россию по параллельному импорту, считает независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский:

«Чем удобна была территория Киргизии? Во-первых, это дружественная страна, а второй момент — это участник ЕАЭС. Соответственно, различные киргизские компании покупали товары в недружественных юрисдикциях, а потом этот груз в пути перепродавался и через Турцию поставлялся на территорию РФ. На каком-то этапе возникло очень серьезное давление со стороны западных стран.

Не исключено, что санкции коснутся полной номенклатуры товаров, включенных в списки ограничений. В частности, электроника, смартфоны, телевизоры, автомобили, автозапчасти, химия. Тут даже не стоит разделять о ВПК речь или нет. При этом там довольно много продукции, предназначенной именно для частного бизнеса и необязательно европейской. Это могут быть и китайские товары, которые защищены брендами, южнокорейский, японский импорт, товары, произведенные в Великобритании, США и во всех странах, которые поддержали западные санкции в отношении Российской Федерации».

Евросоюз принял 20-й пакет санкций 23 апреля. Под ограничения также попали два киргизских финансовых учреждения — «Керемет Банк» и «Капитал Банк Центральной Азии». Европейским компаниям запретили проводить с ними трансакции.

Егор Парфенов