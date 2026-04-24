Бизнесмен Избрехт купил у Росимущества 100% акций «Южгазэнерджи»

Бизнесмен Денис Избрехт купил у Росимущества 100% акций газодобывающей компании «Южгазэнерджи» почти за 2 млрд руб. Это следует из данных портала «Торги России», с которыми ознакомился «Интерфакс».

Начальная цена лота составляла 3,94 млрд руб. Денис Избрехт был единственным участником аукциона, поэтому лот продан по сниженной цене. Уставный капитал компании достигает 513 млн руб., а численность работников — 192 человека.

Это уже третья попытка Росимущества продать активы. Первые два аукциона были объявлены в октябре 2025 года и марте текущего года, однако в обоих случаях торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В 2024 году суд в Адыгее по заявлению Генпрокуратуры изъял «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» у украинского олигарха Игоря Коломойского (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) из-за его экстремистской деятельности.

«Южгазэнерджи» зарегистрирована в январе 2006 года, разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее. Единственное крупное газодобывающее предприятие и основной поставщик газа в регионе. Объемы поставляемого «Южгазэнерджи» сырья полностью покрывают потребности республики.