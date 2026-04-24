Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, какую поддержку получают представители креативных индустрий в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

IT, реклама, архитектура, дизайн, кино и гастрономия — 16 направлений в России составляют сектор креативных индустрий. Отрасль, где добавленную стоимость формируют таланты и интеллектуальная собственность. Из года в год эта сфера играет все большее значение в экономике, последовательно увеличивая свою долю в ВВП. Сейчас это более 4%, а уже к началу следующего десятилетия, согласно поручению президента, показатель должен достичь отметки в 6%, превратив творческий потенциал в устойчивый фундамент экономического роста.

Одним из флагманов такой трансформации становится отечественная мода. Это не только подиумы, но и сложная логистика, работа с байерами и экспансия на розничные сети. Яркий пример — бренд Александра Варлакова из Владивостока. Его почерк — синтез азиатской эстетики и европейского кроя — позволил компании выйти далеко за пределы Приморья. И весомую помощь в этом оказали центры «Мой бизнес» и Центр креативных индустрий. С 2021 года дизайнер обращается за финансовой поддержкой, которая позволяет находить новую аудиторию и представлять коллекции на международных показах. Об этом “Ъ FM” рассказал сам автор бренда:

«В 2023 году у нас прошел первый показ. Мы представили огромную коллекцию, 40 выходов. Это было очень успешное мероприятие, которое нам позволило выйти на новый уровень. Правительство нас увидело, нас начали активнее поддерживать, выделили 2 млн руб. Мы запустили вторую линию. У нас бренд изначально про люкс, выпускались эксклюзивные, очень дорогие вещи. Но благодаря этой поддержке у нас появилась возможность выйти еще в премиум-сегмент.

В 2024 году мы также получали поддержку, также в размере 2 млн руб. Все вложили в производство и продолжили развивать вторую линию. Это позволило нам сделать очень большой скачок, произошло увеличение выручки. Также у нас были субсидии, например, на участие в Московской неделе моды».

Центры «Мой бизнес», а также портал МСП.РФ, где компании могут рассчитывать на меры поддержки, в том числе финансовые — часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».