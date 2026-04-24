Россияне моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценные полуторачасовые занятия в рамках школьной программы и подготовки к экзаменам, на такие сервисы приходится 85% трафика. Среди пользователей постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам.

Сеть магазинов детских товаров «Кораблик» планируют обанкротить. С таким заявлением в суд обратился кредитор — структура IT-компании «Крок». Сеть испытывает финансовые сложности с начала пандемии COVID-19. В 2019 году выручка сети составляла 13,2 млрд руб., в 2023-м она сократилась до 1 млрд руб.

Американская технологическая компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объявила о намерении уволить около 8 тыс. человек или 10% своих сотрудников. Главная причина сокращений — огромные расходы на разработку технологий искусственного интеллекта: только в этом году компания намерена потратить на эти цели $135 млрд.