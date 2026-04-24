Главу иркутского отделения «Яблока» арестовали на 12 суток

Мировой судья в Иркутской области отправил под административный арест на 12 суток руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Григория Грибенко. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, он привлечен к административной ответственности за употребление наркотических средств (ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ).

Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Глава иркутского отделения «Яблока» Григорий Грибенко

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

По данным пресс-службы, 23 апреля господин Грибенко был доставлен в отдел полиции по Шелеховскому району, «где у должностного лица появились достаточные данные, указывающие на то, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения». Пройти медицинское освидетельствование задержанный отказался.

В суде Григорий Грибенко вину признал частично, указав, что у сотрудников полиции не было оснований для направления его на процедуру освидетельствования. Помимо административного ареста, на него наложили обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании.

Напомним, господин Грибенко подавал заявку в администрацию Иркутска на проведение 1 марта митинга «За свободный интернет». Мэрия согласовала мероприятие, но в дальнейшем отозвала разрешение, указав, что организаторы отказались обеспечивать безопасность участников. Это решение глава регионального отделения «Яблока» пытался обжаловать в суде, но безуспешно.

Влад Никифоров, Иркутск