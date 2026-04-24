Жалобу на арест депутата горсовета Уфы Александра Дегтева рассмотрят 27 апреля

Верховный суд Башкирии назначил на 27 апреля рассмотрение жалобы на постановление Советского райсуда Уфы, который 16 апреля арестовал депутата горсовета Александра Дегтева до 20 мая.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Дегтев обвиняется в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) денег АО «Башспирт» (принадлежит республике). По версии следствия, будучи владельцем и директором ООО «Образовательный центр "Пушкин"», он по завышенной цене сдавал в аренду госкомпании помещения в здании на улице Пушкина в Уфе. Там «Башспирт» планировал открыть ресторан.

Александр Дегтев вину не признает.

