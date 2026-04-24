Британия делает ход королем

Король Великобритании Карл III отправится 27 апреля в США на фоне серьезного разлада между Лондоном и Вашингтоном. Стороны считают предстоящий визит возможностью восстановить «особые отношения», давшие трещину на фоне разногласий британского премьера Кира Стармера и президента США Дональда Трампа из-за войны с Ираном. И хотя в Британии неоднократно звучали призывы отменить поездку, Стармер остался убежден, что именно монарх сможет серьезно изменить к лучшему сложившуюся ситуацию.

Король Великобритании Карл III (справа) и королева-консорт Камилла

Предстоящий четырехдневный визит короля Великобритании и королевы-консорт Камиллы примечателен по нескольким причинам. Это первая поездка Карла III в США в качестве монарха, а также первый государственный визит британского короля в Штаты с 2007 года — тогда в Вашингтон приезжала мать Карла королева Елизавета II.

Официально визит Карла III приурочен к 250-летию со дня провозглашения независимости США от британского правления. В программе монарха значится встреча тет-а-тет с Дональдом Трампом, государственный ужин в Белом доме, посещение Нью-Йорка и Виргинии, а также выступление перед Конгрессом.

Прежде перед американскими конгрессменами британский монарх выступал лишь однажды — в 1991 году с речью к ним обратилась Елизавета II.

Фактически же цель визита состоит в том, чтобы попытаться примирить США и Великобританию, чьи так называемые особые отношения за последнее время столкнулись с серьезным кризисом. Прежде наличие разногласий с администрацией Трампа, будь то в вопросах торговых войн или статуса Гренландии, британское правительство если и демонстрировало, то крайне осторожно, но с войной на Ближнем Востоке прямой конфронтации избежать не удалось.

Начало ей было положено отказом Кира Стармера в начале американо-израильской операции в Иране допустить США к британским базам. Спустя некоторое время, правда, Лондон разрешил использовать базу Диего-Гарсия для точечных ударов по инфраструктуре Ирана. Но осадок у Дональда Трампа все же остался.

Помимо привычных для американского президента заявлений об отсутствии помощи от членов НАТО, он обрушился с критикой лично на Кира Стармера. Публично американский президент признавался, что разочарован британским премьером, выкладывал в соцсети Truth Social пародии на Стармера, а в частных разговорах, по словам источника The Telegraph, называл того неудачником. Как-то раз Трамп даже презрительно заметил, что «мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем», говоря о нынешнем британском премьере.

На таком фоне многие в Британии считали неуместным предстоящий визит британского монарха в Штаты.

Мнение, что поездка Карла III станет унижением для королевства и принесет пользу только администрации Трампа, высказывали не только оппозиционные либеральные демократы, но даже некоторые члены правящей Лейбористской партии.

Консерваторы, в свою очередь, призывали не превращать поездку короля в «политическое мероприятие», а более 140 тыс. человек подписали петицию с требованием отменить визит.

Но Кир Стармер предпочел посмотреть на ситуацию иначе, сделав ставку на возможности британской монархии выступить в качестве «мягкой силы», способной наладить связи за счет своего авторитета и личных взаимоотношений. На вопрос, почему поездку короля решили не отменять, премьер ответил так: «Часто то, что монархия способна сделать благодаря своим связям, [другими] в подобной ситуации может достигаться десятилетиями».

По всей видимости, с ним согласен и Дональд Трамп. В интервью BBC 23 апреля он заявил, что визит монарха в США может помочь восстановить отношения с Британией. «Я хорошо его знаю, знаю его много лет. Он храбрый человек, и он замечательный человек. Он бы, безусловно, оказал положительное влияние»,— заметил Трамп.

Правда, в этом же интервью Дональд Трамп вновь решил упрекнуть британского премьера, вспомнив о прежних претензиях к Лондону: Кир Стармер, по его мнению, сможет «реабилитироваться», только если решит вопрос с иммиграцией и согласится расширить добычу нефти в Северном море (Британия отказывается, стремясь к переходу на возобновляемые источники энергии).

Кроме того, Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины против Великобритании, если двухпроцентный налог на услуги для крупных американских технологических компаний не будет отменен.

«Им лучше быть осторожными»,— пригрозил президент США. Не стал на этот раз молчать и Кир Стармер. Общаясь с журналистами вечером 23 апреля, он заявил, что будет «служить британскому народу, отстаивать его интересы и принимать для него правильные решения» и что его «не отвлекут от этого слова других людей».

В таких условиях негласная задача Карла III по сглаживанию углов в британо-американских отношениях во время визита в Штаты выглядит непростой миссией.

Лусине Баласян