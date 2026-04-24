Бывшему главе ингушского ФСС дали 10 лет за выплаты пострадавшим от фиктивных инцидентов

Пресненский районный суд столицы признал виновным Якуба Белхороева, бывшего главу ингушского ФСС и экс-депутата регионального парламента от «Единой России» — одного из лидеров вирда (объединения) последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева в Ингушетии (боевое крыло вирда признано террористическим и запрещено). По совокупности с предыдущим приговором ему дали 10 лет колонии общего режима. Остальные фигуранты получили по три года условно.

Экс-глава ФСС Ингушетии Якуб Белхороев

Изначально гособвинитель просил назначить Якубу Белхороеву 12 лет колонии.

Ранее Белхороева осудили за растрату денег из ингушского отделения ФСС России, которые направили на выплаты пострадавшим от вымышленных инцидентов. В новом деле описана еще одна серия подобных махинаций.

По версии следствия, Якуб Белхороев, будучи управляющим ингушским отделением ФСС России, растратил более 13 млн руб. бюджетных денег в качестве социальных выплат близким ему лицам, якобы пострадавшим из-за несчастных случаев на производстве.

Вину подсудимый признал. Материальный ущерб по делу был полностью возмещен. Как сообщил «Ъ» его адвокат Самрат Гасанов, господин Белхороев подписывал документы ненамеренно, однако свою ответственность за случившееся не отрицает. Также защитник отметил, что приговор он обжаловать не намерен.

Ефим Брянцев