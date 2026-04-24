Презервативы в российских аптеках подорожали на 13%

В России средняя стоимость пачки презервативов в аптеках увеличилась в январе—марте на 13,2% год к году и на 6,7% — с начала 2026-го, до 477 руб. за упаковку, подсчитал «Ъ». В целом в российской рознице средний чек за упаковку презервативов резко вырос в апреле: в начале месяца он был примерно 450 руб., к середине месяца достиг 530 руб.

Рост цен может быть обусловлен ситуацией на глобальном рынке. Малазийская Karex, выпускающая в том числе Durex, утверждает, что рост логистических и производственных затрат из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к закрытию Ормузского пролива, достиг 30%.

Несмотря на рост цен, реальные продажи презервативов в аптеках стагнируют: за 2025 год они выросли всего на 0,4%. Эксперты отмечают смещение спроса в продуктовую розницу и онлайн-магазины, где в январе—марте реализация выросла на 16% в деньгах. В то же время аналитики говорят о возможном падении популярности барьерной контрацепции, а также указывают на сокращение активности среди молодежи и возможное снижение интереса к сексу в целом.

