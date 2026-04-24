Nike сократит 1,4 тыс. человек

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike сократит около 1,4 тыс. человек, что составляет 2% от всего штата компании. Как сообщает Fox News со ссылкой на внутреннее письмо операционного директора Nike сотрудникам, сокращения коснутся в первую очередь технологического подразделения и его сотрудников в Северной Америке, Азии и Европе.

Как отметил операционный директор Венкатеш Алагирисами, эта мера — новый этап реструктуризации компании. В январе Nike уже объявляла о сокращении 775 рабочих мест в центрах дистрибуции в связи с автоматизацией процессов. Теперь же компания оптимизирует цепочки поставок и централизует технологические операции в двух основных хабах — в американском Бивертоне и в Индии.

Акции компании в ходе электронных торгов в Нью-Йорке падают почти на 2%. За последние полгода они потеряли более 35% стоимости. В начале апреля Nike опубликовала квартальную отчетность, сообщив о падении чистой прибыли на 35%.

Алена Миклашевская