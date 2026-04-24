Nike сократит 1,4 тыс. человек

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike сократит около 1,4 тыс. человек, что составляет 2% от всего штата компании. Как сообщает Fox News со ссылкой на внутреннее письмо операционного директора Nike сотрудникам, сокращения коснутся в первую очередь технологического подразделения и его сотрудников в Северной Америке, Азии и Европе.

Как отметил операционный директор Венкатеш Алагирисами, эта мера — новый этап реструктуризации компании. В январе Nike уже объявляла о сокращении 775 рабочих мест в центрах дистрибуции в связи с автоматизацией процессов. Теперь же компания оптимизирует цепочки поставок и централизует технологические операции в двух основных хабах — в американском Бивертоне и в Индии.

Акции компании в ходе электронных торгов в Нью-Йорке падают почти на 2%. За последние полгода они потеряли более 35% стоимости. В начале апреля Nike опубликовала квартальную отчетность, сообщив о падении чистой прибыли на 35%.

Алена Миклашевская

«Just Did It»

В 1964 году спортсмен-любитель Фил Найт и его тренер Билл Боуэрман (в центре) основали компанию Blue Ribbon Sports, которая занималась поставками в США японской беговой обуви Onitsuka Tiger (ныне Asics). Позже Найт и Боуэрман организовали мастерские для пошива по лицензии, получив свой первый опыт в производстве спортивной обуви

Фото: AP

В 1968 году Найт и Боуэрман придумали собственную модель кроссовок под названием Cortez, которая стала пользоваться успехом. В связи с этим американцы разорвали сотрудничество с Onitsuka Tiger и наладили собственное производство спортивной обуви. Сама компания была переименована в Nike в честь древнегреческой богини победы Ники

Фото: Onitsuka Tiger

В том же году появился и знаменитый логотип компании. Он был придуман студенткой Портлендского университета Кэролин Дэвидсон, увлекавшейся графическим дизайном. За разработку лого, который по задумке Найта должен был отображать движение, она получила всего $35. Знаменитый «свуш» (от англ. «swoosh» — звук рассекаемого воздуха) символизировал взмах крыла богини Ники

Фото: Carolyn Davidson

Вскоре после своего образования компания начала искать способы сотрудничать с американскими спортсменами. Первой звездой, надевшей кроссовки Nike, стал бегун на средние и длинные дистанции Стив Префонтейн (на фото). В течение нескольких лет компания начала сотрудничать с теннисистами Илиэ Нести и Джиммом Коннерсом, кенийским бегуном Генри Роно и многими другими

Фото: AP

Новаторством компании стала технология так называемой «вафельной» подошвы кроссовок, получившей название из-за своего внешнего вида. Рифленая подошва позволила уменьшить вес обуви, не ухудшая при этом устойчивости. Идея «вафельной» подошвы принадлежит Биллу Боуэрману, который придумал ее совершенно случайно, сидя на кухне и глядя на вафельницу своей жены. В 1974 году теннисист Джимми Коннерс (на фото) победил на турнире US OPEN в кроссовках Nike, а «вафельная подошва» стала самой продаваемой моделью в США

Фото: Michael Cole

В 1985 году Nike подписала контракт с Майклом Джорданом, в то время еще только восходящей звездой NBA. Контракт с баскетболистом «Чикаго Буллз», который стал лицом компании, оказался очень успешным и способствовал резкому росту продаж. Специально для Джордана Nike выпустила кроссовки, названные в его честь. Первые модели Air Jordan были выполнены в черно-красных цветах, за что баскетболисту приходилось регулярно платить штраф в $1 тыс. Такая расцветка была официально запрещена в NBA, однако за рекламу Джордан получал гораздо больше

Фото: Reuters

Nike сотрудничала и с другими баскетболистами. В 1994 году компания заключила контракт со звездой NBA Чарльзом Баркли (на фото), для которого также были выпущены именные кроссовки Nike Air CB. В конце 1990-х Nikе выпускала персональную обувь для Анферни Хардуэя и Коби Брайанта, а в 2003 году заключила 7-летний контракт с Леброном Джеймсом на сумму $93 млн

Фото: AP / Susan Ragan

Успешные рекламные кампании с участием звезд первой величины вывели Nike в число лидеров спортивной моды наряду с такими гигантами, как Adidas, Puma и Reebok. У компании появился и официальный слоган — «Just Do It» («Просто сделай это»)

Успешные рекламные кампании с участием звезд первой величины вывели Nike в число лидеров спортивной моды наряду с такими гигантами, как Adidas, Puma и Reebok. У компании появился и официальный слоган — «Just Do It» («Просто сделай это»)
Фото: Nike

В середине 1990-х компания переживала кризис, вызванный скандалом вокруг условий труда на азиатских фабриках Nike, в том числе эксплуатации детского труда. Помимо пересмотра трудовых соглашений и реформирования производственного процесса в Азии Фил Найт использовал всю свою силу убеждения, чтобы спасти подпорченный имидж Nike

Фото: Reuters

В 1999 году в возрасте 88 лет умер сооснователь Nike Билл Боуэрман, а Фил Найт стал постепенно подыскивать себе преемника на посту гендиректора. 5 лет спустя Найт покинул эту должность, оставшись при этом председателем совета директоров. В настоящее время пост гендиректора Nike занимает Марк Паркер (на фото)

Фото: Reuters

В сентябре 2000 года Nike подписала пятилетний контракт с американским гольфистом Тайгером Вудсом (на фото) на рекордную сумму в $105 млн. Договор долгое время являлся крупнейшим в истории спорта. Впрочем, в 2013-м году Вудса обошел североирландский гольфист Рори Макилрой. Спонсорский контракт между Nike и спортсменом оценивался в $250 млн

Фото: AP

В новом тысячелетии Nike продолжила удивлять. В 2006 году совместно с Apple компания выпустила необычный продукт — Nike+iPod — состоящий из аудиоплеера и кроссовок, связанных друг с другом. Устройство также позволяло получать различные статистические данные о ходе тренировки прямо во время пробежки

Фото: AP / Mark Lennihan

В настоящее время Nike выпускает товары для самых разных видов спорта: баскетбола, хоккея, бейсбола, гольфа и многих других. Зачастую компания выступает в качестве спонсора различных спортивных мероприятий. Заводы Nike расположены 55 странах мира, а число сотрудников превышает 30 тыс. человек

Фото: Reuters

1 июля 2015 года компания Nike объявила о том, что ее сооснователь Фил Найт (на фото) покидает пост председателя совета директоров. Так прокомментировал решение Найта гендиректор компании Марк Паркер: «Фил основал Nike для спортсменов. Я горжусь тем, что работаю вместе с ним уже 35 лет, и теперь я могу сказать, что сделаю все, чтобы на базе видения Фила мы могли начать новую эру в развитии компании»

Фото: AP / Rick Bowmer, File

