В Ростовской области изъяли более 260 кг немаркированной рыбы и икры

В Ростовской области в ходе операции «Путина-2026» сотрудники полиции пресекли незаконную реализацию рыбной продукции без сопроводительных документов. Проверки прошли в Новочеркасске с участием подразделений экономической безопасности, Госавтоинспекции, миграционной службы, а также специалистов Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарной службы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейды охватили шесть торговых павильонов. В результате из оборота изъято 267 кг продукции без обязательной маркировки и ветеринарных документов.

В числе изъятого — 113 кг свежей рыбы (толстолобик, канадский сом, серебряный карась, сельдь), а также 148 кг переработанной продукции, включая замороженную рыбу. Кроме того, обнаружено 6 кг деликатесной икры — лососевой и сазана.

Часть продукции направлена на лабораторные исследования для оценки качества и безопасности.

Помимо этого, на территории рынка сотрудники полиции выявили нарушения общественного порядка и правил дорожного движения. Составлено семь административных протоколов, в том числе за неправильную парковку и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Валерий Климов