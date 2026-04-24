В Белокалитвинском районе убрали свалку на кладбище

В Белокалитвинском районе Ростовской области ликвидировали несанкционированные свалки на территории кладбища на Караул-горе. О проблеме ранее сообщили жители в соцсетях, информация подтвердилась.

Как сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, свалочные очаги уже устранены, территория приведена в надлежащее санитарное состояние.

Власти отмечают, что причиной появления мусора стало отсутствие инфраструктуры для сбора отходов. В связи с этим администрация района планирует установить на участке мульду — бункер-накопитель для твердых коммунальных отходов.

В министерстве подчеркнули, что такие меры должны предотвратить повторное образование свалок.

Валерий Климов