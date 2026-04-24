Сингапур вдвое нарастил импорт российского мазута в годовом выражении

После начала конфликта на Ближнем Востоке объем закупок Сингапуром российского мазута резко вырос. По оценкам аналитической группы Vortexa, в апреле объем импорта уже более чем вдвое превысил прошлогодний среднемесячный показатель. Как отмечает Financial Times (FT), это свидетельствует о том, что трейдеры в Сингапуре заменяют недополученные с Ближнего Востока грузы российскими энергоносителями.

Импорт мазута из Ближнего Востока в Сингапур существенно сократился с начала войны. В марте и апреле объем упал до 336 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 522 тыс. баррелей в январе и феврале. При этом российские поставки увеличились с 372 тыс. баррелей в сутки в январе и феврале до 585 тыс. в марте и апреле. Апрель по объему поставок из России станет рекордным с 2016 года.

Газета отмечает, что Сингапур не вводил санкции в отношении российских нефтепродуктов.

Алена Миклашевская