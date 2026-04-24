Еще один эпизод взятки выявлен в деле замгендиректора филармонии Кузбасса

Новый эпизод дачи взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) выявили правоохранители в уголовном деле в отношении замгендиректора автономного учреждения культуры «Филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова» Натальи Струковой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Обвинение предъявлено представительнице коммерческой организации. По версии следствия, в рамках заключения договора с филармонией о проведении культурно-массовых мероприятий она передала заместителю генерального директора по концертной работе вознаграждение. Взамен сотрудница учреждения обеспечила гибкость расписания концертных программ, а также общее покровительство при заключении аналогичных договоров с фирмой. С июня по декабрь 2023 года фигурантка дела передала таким образом 195 тыс. руб., установили правоохранители.

На прошлой неделе стало известно о задержании двух жителей Кузбасса по делу о даче взятки сотруднице филармонии. Вместе они передали более 1,3 млн руб., считает следствие.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года суд поместил под домашний арест Наталью Струкову. Сотрудница учреждения была задержана 11 ноября. Тогда сообщалось, что в декабре 2023-го года она получила от генерального директора коммерческой организации взятку в размере 130 тыс. руб.

Александра Стрелкова