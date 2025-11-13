Под домашний арест суд отправил замгендиректора филармонии Кузбасса

Центральный райсуд Кемерова поместил под домашний арест до 10 января 2026 года заместителя гендиректора по концертной работе государственной филармонии Кузбасса. Ей вменяют получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что речь идет о Наталье Струковой.

Как писал «Ъ-Сибирь», сотрудница учреждения была задержана правоохранителями 11 ноября. По версии следствия, фигурантка дела получила 130 тыс. руб. в 2023 году от гендиректора одной из фирм.

Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении фиктивного контракта на техническое оснащение большого зала учреждения, а также за общее покровительство по службе.

Александра Стрелкова