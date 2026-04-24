В Магадане уроженку Украины лишили гражданства РФ из-за высказываний о России

Жительницу Магадана лишили российского гражданства «за действия, создающие угрозу национальной безопасности России». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также женщина допустила «неоднократные антироссийские высказывания в интернете и среди колымчан».

Указывается, что уроженка Сумской области Украины получила паспорт РФ в 2019 году в упрощенном порядке. В Магадане она жила более пяти лет. Теперь, по словам собеседника агентства, женщина вернется на родину.