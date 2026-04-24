В Ростовской области выставили на торги две сельские школы за 35 млн рублей

В Тацинском районе Ростовской области выставлены на торги две сельские школы. Информация опубликована на сайте «ГИС Торги».

Первый лот — двухэтажное здание школы в хуторе Верхнекольцов 1973 года постройки, земельный участок под ним, а также здание сарая и котельная. Площадь школы составляет 1,7 тыс. кв. м. Цена земельного участка составляет 2,2 млн руб. Начальная цена лота составляет 5,7 млн руб., а шаг аукциона — 285,5 тыс. руб.

Также на аукцион выставлено двухэтажное здание в хуторе Маслов и земельный участок по цене 1,09 млн руб. Здание было введено в эксплуатацию в 1981 году. Его площадь составляет бодее 2,2 тыс. кв. м. Начальная цена — 26,1 млн руб., а шаг аукциона — 1,3 млн руб.

Заявки на участие в обоих аукционах принимаются до 18 мая. Они состоятся 28 мая.

Наталья Шинкарева