«АльфаСтрахование», «Коммерсантъ» и «Кибердом» запустили образовательный проект для студентов

«АльфаСтрахование», ИД «Коммерсантъ» и «Кибердом» объявили о запуске проекта «Киберстипендия» для студентов. Организаторы конкурса подписали соглашения с НИУ ВШЭ, Финансовым университетом при правительстве и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Студенты этих вузов смогут принять участие в «Киберстипендии» в этом году. Им предложат задание по экспресс-оценке киберрисков. Финальной частью работы станет разработка комплексного решения для страховой защиты бизнеса. Жюри в июне выберет три команды победителей. Общий призовой фонд — 1 млн руб. Победители смогут пройти стажировку в «АльфаСтраховании» или у резидентов «Кибердома».

Документы, подписанные с вузами организаторами стипендии, предусматривают совместные образовательные инициативы, проведение студенческих конкурсов и чемпионатов по кибербезопасности и киберстрахованию, развитие проектной и исследовательской деятельности в этой сфере.

На пресс-конференции, посвященной старту проекта, гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов сказал, что цифровизация всех сфер жизни и бизнеса ведет к резкому росту числа кибератак и ущерба от них, поэтому кибербезопасность превращается из узкой технической специальности в вопрос экономической безопасности страны, а защита цифровой инфраструктуры становится ключевой задачей государства и бизнеса. «АльфаСтрахование», по его словам, фокусируется не только на выплатах, но и на предотвращении страховых случаев, для чего и создает проект «Киберстипендия».

Владимир Скворцов отметил, что вопрос нехватки кадров по кибербезопасности стоит особенно остро. «Мы считаем, что объединение усилий государства, бизнеса и вузов — это то, что сегодня действительно важно. И новым шагом в этом направлении станет наш проект "Киберстипендия", ориентированный на поддержку талантливых студентов ведущих вузов страны», — добавил он.

Гендиректор «Коммерсанта» Роман Уманский пояснил, что издательский дом выступает в проекте и как авторитетное СМИ, и как цифровая бизнес-платформа. Кибербезопасность, по его словам, стала не просто инструментом цифровой защиты, но и сквозным элементом стратегического управления. Господин Уманский подчеркнул, что сейчас студенты требуют погружения в реальную среду уже с первого курса, поэтому бизнес становится частью образовательного процесса. Проект «Киберстипендия» формирует новую модель такого взаимодействия, отметил он.

Как сказал гендиректор и сооснователь проектов «Кибердом» и «Киберэтаж» Сергей Калмыков, проблема в том, что люди — «аналоговые существа», у которых кибербезопасность эволюционно не вшита в восприятие, к тому же на рынке труда сохраняется «аналоговое поколение», отметил он. При этом, отметил господин Калмыков, ключевой навык, чтобы специалист стал исследователем, — это критическое мышление, и этот навык «заложен в часть русского ДНК». «У нас очень большая воронка для того, чтобы из нее отобрать самых лучших», — добавил он. «Киберстипендия», по мнению господина Калмыкова, сформирует необходимое количество специалистов, которым измеряется киберсуверенитет страны.