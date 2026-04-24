В Коми предложили ввести мораторий на банкротство лесных предприятий

Государственный совет Республики Коми выступил с инициативой ввести мораторий на банкротство предприятий лесопромышленного комплекса — одной из ключевых отраслей экономики региона. Соответствующее обращение направлено в Правительство Российской Федерации.

Депутаты республики Коми предлагают ввести мораторий на банкротство лесных предприятий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В парламенте региона отметили, что ряд компаний оказался в сложном финансовом положении из-за санкционного давления, ухудшения логистики, роста затрат и валютных колебаний. Это усиливает социальную напряженность и повышает риск банкротств.

«Предлагается рассмотреть возможность поддержки лесопромышленных предприятий Коми, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве таких предприятий», — заявил председатель бюджетного комитета регионального парламента Степан Чураков.

По его словам, с предложением обратиться на федеральный уровень выступили представители отрасли, а инициативу поддержали депутаты фракции «Единая Россия» и глава региона Ростислав Гольдштейн.

Республика Коми считается одним из крупнейших лесных регионов страны: леса занимают около 87% территории, преимущественно это хвойные породы — ель и сосна. Расчетная лесосека составляет 33,8 млн кубометров, однако осваивается примерно на треть из-за труднодоступности части ресурсов. В 2025 году объем лесозаготовки сократился на 12,4% и составил 8,5 млн кубометров.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что депутаты из Поморья просят правительство ввести мораторий на банкротства предприятий ЛПК.

Матвей Николаев