Депутаты из Поморья просят правительство ввести мораторий на банкротства предприятий ЛПК

Депутаты Архангельской области обратятся к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением ввести трехлетний мораторий на возбуждение дел о банкротстве предприятий лесопромышленного комплекса региона по инициативе кредиторов.

Архангельские депутаты просят ввести трехлетний мораторий на банкротства предприятий ЛПК

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Архангельские депутаты просят ввести трехлетний мораторий на банкротства предприятий ЛПК

Соответствующее решение было принято на очередной сессии областного парламента. Документ уже опубликован на официальном сайте собрания депутатов.

Помимо этого, парламентарии предлагают на тот же срок предоставить компаниям отсрочку по налоговым и другим обязательным платежам с последующей возможностью рассрочки. Также инициатива предусматривает приостановку взыскания задолженностей со счетов предприятий.

Предполагается, что такие меры поддержки будут распространяться на системообразующие предприятия лесной отрасли при условии подготовки ими программ финансового оздоровления.

Необходимость инициативы объясняется резким снижением налоговых поступлений: по итогам 2025 года доходы от налога на прибыль крупнейших компаний ЛПК сократились в четыре раза по сравнению с 2024 годом и в десять раз относительно 2021 года. В целом поступления в региональный бюджет от отрасли за год снизились на 30%.

Матвей Николаев