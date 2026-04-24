Администрация Ижевска потратит на отлов животных 13 млн рублей

Власти Ижевска объявили аукцион на поиск подрядчика для отлова и содержания бездомных животных. Цена контракта — 13,1 млн руб. Датой окончания срока подачи заявок указано 5 мая. Контракт будет действовать до конца 2026 года.

Победитель тендера должен будет обеспечить отлов животных, карантинное размещение, проводить вакцинацию, стерилизацию, маркировку и эвтаназию при необходимости. Кроме того, в перечень услуг входит возврат потерявшихся животных владельцам и поиск хозяев для уличных животных или возврат на прежнее место обитания животных «без признаков немотивированной агрессии».

Напомним, в 10 муниципалитетах Удмуртии заключили контракты на (отлов-стерилизацию-вакцинацию-возврат) ОСВВ.