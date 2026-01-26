Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге корпус больницы №40 отремонтируют за 73 млн руб.

В Екатеринбурге планируют потратить 73,3 млн руб. на капитальный ремонт приемно-административного корпуса городской клинической больницы (ГКБ) №40. Это следует из данных на портале Госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Двухэтажный корпус расположен на ул. Волгоградской, 189, он был построен в 2002 году. В качестве основания для проведения ремонта в документации значится «подготовка к проведению Универсиады в 2023 году».

Сейчас на первом этаже здания находится приемный покой инфекционного корпуса. После ремонта там будут проводить только прием и регистрацию пациентов, лечить их будут в отдельном корпусе. Перемещаться туда пациенты будут по наземному коридору.

По данным документации, у здания отслоилась штукатурка, разрушилась отделка, выпала часть кирпичей. Подрядчику нужно будет заменить отделку фасада, входную группу, заменить декоративные элементы и облицовку, переложить тротуарную плитку. Помимо этого, в здании необходимо отремонтировать кровлю, частично заменить инженерные коммуникации, провести внутреннюю отделку.

Закупку объявили 26 января. Подрядчика определят 12 февраля.

Анна Капустина

Новости компаний Все