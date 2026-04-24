Millennial Beauty — московский бренд косметики для ухода за кожей, созданный в 2024 году Ириной Петуховой. Все формулы создаются с чистого листа, используются такие компоненты как хлорноватистая кислота, супероксиддисмутаза, глутатион, убихинон (коэнзим Q10), полиглутамат натрия и другие. Высокая эффективность продуктов (пока в линии их два) подтверждается клиническими испытаниями, проводимыми ФБУ «Ростест-Москва». Бестселлером является противовоспалительный S.O.S. спрей-тонер для лица Rescue Spray, с которого начиналась история бренда.

