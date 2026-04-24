В Озерске будут судить пристава за получение взятки

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении начальника Озерского городского отделения судебных приставов ГУ ФССП России по Челябинской области Виталия Рогозина. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в мае-июне 2025 года пристав, имея доступ к закрытым ведомственным базам данных, собирал и передавал персональные данные граждан РФ знакомому. За это он получил взятку в виде бессрочной и безвозмездной аренды легкового автомобиля. По данным источника, взяткодателем был представитель криминальных структур региона.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска