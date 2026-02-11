Начальник отдела ГУ ФССП по Челябинской области подозревают в получении взятки

УФСБ России по Челябинской области 11 февраля задержали начальника отдела по работе с юридическими лицами главного управления Федеральной службы судебных приставов России по региону Виталия Рогозина. Он подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщил источник „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах.

По данным собеседника, начальника отдела подозревают в получении взятки от представителей криминальных структур региона. За деньги сотрудник службы судебных приставов проверял физических лиц по ведомственным информационным базам ФССП России, а затем передавал сведения представителям преступного бизнеса Челябинска, сообщил источник.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении задержанного возбудили сотрудники регионального управления СКР. На работе и в доме подозреваемого проводятся обыски, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.