Фото: Николай Гонтарь, Коммерсантъ

Непринужденный шик добрался до украшений. Модные аналитики выделяют сразу несколько значимых направлений. Во-первых, усилился интерес к quiet luxury, но уже в более зрелой версии, без избытка брендов и показного ношения десятков одинаковых браслетов. О необходимости для модных домов пересматривать свой дизайн и избавляться от логомании писала Financial Times.

Во-вторых, в центре внимания оказались семейные реликвии, винтаж, индивидуальные дизайны, барочные жемчужины и вещи с личной историей. Подход к выбору актуальных ювелирных изделий изменился: вместо «чем больше и дороже, тем лучше» теперь «что именно это говорит о человеке».

Сейчас в моде effortless chic, и вполне логично, что на этом фоне многочисленные кричащие украшения будут смотреться неуместно и слишком демонстративно. Любопытно, что совсем недавно Cartier обновил дизайн своего культового браслета Love спустя 56 лет после выпуска. И рекламные снимки в контексте новых трендов выглядят сомнительно: на запястьях девушек сразу по пять-шесть браслетов. Хотя один-два — вполне уместная и уже неоспоримая классика элегантного образа.

Люксовые вещи не перестанут демонстрировать статус, тем более ювелирные украшения, но теперь в приоритете оригинальность дизайна, история, персонализация. Специалисты отмечают, что рынок дорогих украшений реагирует и на рост цен на золото, именно поэтому переходит к более простым, менее «демонстративным» решениям. Такие тренды нам на руку.

Яна Лубнина