23 выпуск ярмарки «Арт Москва» совпал с ее 30-летием. И это самый масштабный выпуск и по количеству участников, и по количеству работ — их более 20 тыс. на площади 12 тыс. кв. м. И разделов немало — от современного и классического искусства, до ювелирки и дизайна. Все объединено общей темой «Многослойность» и походит теперь более на нидерландский TEFAF или бельгийскую BRAFA. Конечно, с заметным русским акцентом.

Долгое время ярмарка проходила в ЦДХ на Крымском валу. Первый выпуск включал 42 галереи, потом, после появления экспертного совета, было как-то и 18 галерей. После был и большой перерыв, и возрождение. Сейчас ярмарка проходит в Гостином дворе, как и другие проекты компании «ЭКСПО-Парк», бессменного организатора ярмарки. Слово ее основателю и генеральному директору, а также идеологу «Арт Москвы», придумавшему и название ярмарке, Василию Бычкову, и моему давнему приятелю:

«"Арт Москва" — старейшая ярмарка на нашем арт-рынке, за 30 лет своего существования она стала самой крупной по охвату рынка, по диапазону представленного здесь искусства и по качеству. С некоторого времени мы поменяли формат ярмарки – раньше это была ярмарка чисто современного искусства, но вот мы расширили диапазон, двинувшись в сторону fine art fair. Искусство, которое представлено в разных разделах. В этом году больше 200 участников, галерей».

Ярмарка по определению то мероприятие, где картины и ДПИ продают. В отличие от биеннале. И здесь, как отмечают эксперты, цены достаточно демократичны и представляют разные ценовые сегменты. Как забавно пишет одна из коллег-блогеров: кавычки «находятся редкости, надо только хорошо поискать их, как когда-то в лавках измайловского вернисажа».

Меня на «Арт Москве» все эти 30 лет всегда привлекали как раз некоммерческие, выставочные проекты. Сегодня это, конечно, собрание Дмитрия Коваленко — 700 произведений более 100 художников рубежа XX-XXI веков. А еще работа Луки Джордано конца XVII столетия, купленное и отреставрированное в Вене (частная коллекция). И весь проект «Второй русский авангард» «Коллекцiонеръ клуба».

Дмитрий Буткевич