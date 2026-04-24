Японские ученые обнаружили ископаемые останки крупнейшего моллюска планеты

Исследовательская группа Университета Хоккайдо изучила ископаемые останки, возможно, самого крупного беспозвоночного в истории планеты, пишет Yomiuri. Согласно данным ученых, эти гигантские осьминоги жили 100 млн лет назад и достигали 19 м в длину. Научная работа об открытии сегодня будет опубликована в журнале Science, отмечает издание.

Реконструкция моллюска, чьи останки обнаружили японские ученые

Фото: Yohei Utsuki / Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University / Handout / Reuters Реконструкция моллюска, чьи останки обнаружили японские ученые

Ученые обнаружили окаменелые большие челюсти, составляющие клюв осьминога. Они были скрыты в породе мелового периода (примерно от 100 до 72 млн лет назад). Они послойно стачивали камень шагами по 0,05 мм, фотографируя каждый этап. Полученные снимки объединили в цифровую 3D-модель, а искусственный интеллект проанализировал микротрещины и следы износа на челюстях.

Анализ 27 образцов, в том числе найденных ранее в других странах, показал, что размер челюстей моллюска достигал 10 см. Исходя из этого, общая длина тела могла составлять до 19 м, что почти вдвое больше гигантского кальмара, самого большого беспозвоночного наших дней.

Команда утверждает, что осьминог не имел естественных врагов в океане, питался аммонитами и другими организмами с твердыми раковинами. Считается, что в морях мелового периода на вершине пищевой цепи находился мозазавр (пресмыкающееся, длина тела достигала около 17 м). Однако, как отметил доцент Ясухиро Иба, это открытие меняет представление о возможностях даже беспозвоночных занимать вершину пищевой цепи.

Эрнест Филипповский