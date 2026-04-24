В Ярославле на неделю перекроют Советскую площадь из-за винной ярмарки

В Ярославле в связи с проведением эногастрономического фестиваля «Винные ярмарки России» будет перекрыта Советская площадь. Соответствующий приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Движение автомобилей будет прекращено на участках улиц Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев и Советской площади. Срок перекрытий — с 20:00 27 апреля до 24:00 3 мая.

Схема расстановки знаков

Схема расстановки знаков

«Ъ-Ярославль» сообщал, что винная ярмарка в рамках проекта Роскачества продлится с 29 апреля по 3 мая включительно. На фестивале гостей ждут дегустации, лекции от виноделов и сомелье, гастрономические зоны.

Алла Чижова