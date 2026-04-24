В Ростове обновили тарифы на ритуальные услуги

Администрация Ростова-на-Дону утвердила новые тарифы на ритуальные услуги, они вступили в силу в апреле 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано 23 апреля на сайте мэрии.

Изменения касаются размера возмещения расходов на погребение, которое выплачивается родственникам умершего. В январе 2026 года стоимость предоставления гроба, именной таблички и других предметов составляла 3,84 тыс. руб. для стандартного захоронения и 3,71 тыс. руб. для кремации. В апреле эти суммы увеличены до 4,05 тыс. руб. и 3,91 тыс. руб. соответственно.

Для захоронений меньшего размера тарифы также пересмотрены: 2,56 тыс. руб. — при погребении в землю и 2,42 тыс. руб. — при кремации.

Стоимость транспортировки тела зависит от кладбища. Доставка на Ростовское кладбище в Мясниковском районе выросла с 2,61 тыс. до 2,76 тыс. руб. Для других кладбищ города тарифы варьируются от 1,1 тыс. до 1,7 тыс. руб. В частности, перевозка на Северное кладбище стоит 1,67 тыс. руб., на Пролетарское — 1,37 тыс. руб., на Братское — 1,1 тыс. руб.

Для захоронений стандартного размера (211,5 м) доставка на Ростовское и Северное кладбища составляет 3,66 тыс. и 2,43 тыс. руб. соответственно.

В 2025 году общая стоимость похорон в Ростовской области, по оценкам, варьировалась от 40 тыс. до 120 тыс. руб. и выше. Федеральное пособие и региональные выплаты покрывают часть базовых расходов, однако дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Валерий Климов