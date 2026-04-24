В Алтайском крае рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием маршрутного автобуса в Бийске.

Как сообщили в надзорном ведомстве, инцидент произошел сегодня, 24 апреля. Водитель автобуса №21 при подъезде к площади Льнокомбинат совершил наезд на пешехода, после чего столкнулся с автомобилем, а затем врезался в магазин. Пешеход погиб на месте, виновник ДТП и водитель легковушки получили травмы.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания улично-дорожной сети, говорится в сообщении.

